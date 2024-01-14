Главный тренер Ромы Жозе Моуринью жалуется, что даже близко не может рассчитывать на глубину состава, как у грандов АПЛ.

"Нам трудно найти решение, как играть без Дибалы. Это не то же, что найти решение для Гвардиолы, когда не играет Холанд. У него есть Хулиан Альварес. Для Почеттино, если не играет Стерлинг. Тогда сыграет Мудрик. Для Клоппа, если не играет Луис Диас, то есть Жота или Нуньес.

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Рома прекрасно справляется с точки зрения финансового фейр-плей, но эти ограничения потом заметны в течение сезона. Когда возникает какая-то проблема, ее невозможно скрыть. Рома приложила экономические усилия, чтобы подписать Смоллинга, но сейчас его долго нет. Мы пригласили Санчеша, и его тоже нет. Второго Санчеша мы себе позволить не можем. Финансовые ограничения не позволяют вам иметь равноценного игрока на той же позиции", – приводит слова Моуринью Sos Fanta.

Напомним, Рома потратила около 10 млн евро на всю летнюю трансферную кампанию. Челси заплатил за Мудрика 70+30 млн евро, однако далеко не всегда выпускает украинца на поле.

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