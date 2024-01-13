Посеред тижня Рома програла Лаціо та вилетіла з Кубка Італії. Провал у дербі став серйозним ударом по амбіціях президента "вовків" Дена Фрідкіна. Чергова невдача "джалороссі" розлютила керівництво Роми, повідомляє Repubblica.

Лаціо вибив Рому з Кубка Італії – новачок "привіз" пенальті

За інформацією джерела, Жозе Моурінью ризикує втратити свою посаду. Боси римлян незадоволені як результатами команди, так і пасивністю 60-річного Моурінью у кадрових питаннях. Попри відчинене трансферне вікно, тренер не подав жодних запитів щодо підсилення складу.

На думку Фрідкіна, інвестиції, зроблені в клуб, себе не виправдовують. Останньою краплею може стати невдача у наступному матчі з Міланом. У випадку поразки існує велика ймовірність звільнення Жозе Моурінью. До слова, "Особливий" цей поєдинок пропустить через дискваліфікацію.

Нагадаємо, Моурінью очолив Рому влітку 2021-го, підписавши контракт на три роки. Португалець виграв з римлянами Лігу конференцій 2021/22 і вивів до фіналу Ліги Європи 2022/23, але жодного разу так і не зміг вивести команду в Лігу чемпіонів. У Серії А 2023/24 Рома посідає тільки 8 місце, відстаючи від 4-ї позиції на 4 очки.

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