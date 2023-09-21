"Мудрик – чудовий гравець, у нього великий талант. Він покаже свої здібності, свій талант протягом цих 8-ми років у Челсі. Він підписав контракт із Челсі на 8 років, а не на 3 чи 6 місяців. Челсі знає, якого гравця вони купили. Для мене було честю працювати з Мудриком. У Шахтарі він був зіркою. Він продемонстрував ідеальну гру в Лізі чемпіонів.

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Час дасть відповідь, коли він досягне такого ж рівня в Челсі, коли буде конкурувати як один із найкращих гравців Англії. Але в Шахтарі це теж був тривалий процес. Михайло – чудова людина, він великий професіонал. Він працює більше за інших, займається перед тренуванням, після тренування залишається і тренується ще більше. Він тренується майже 24 години на добу. Це той тип гравця, який хоче бути найкращим у Європі.

Він їсть 5 разів на день, спить, коли йому потрібно, в середньому 8 або 9 годин, і тренується більше, ніж інші гравці, тому лише час змусить його виглядати природним чином.

Коли я почав із ним працювати, Шахтар був новою командою без бразильських гравців, яких ми втратили через війну. Тому бразильцем у команді був Мудрик, я трансформував його, щоб він робив різницю в матчах. На початку це було складно, він був дуже нетерплячим. Опускався в глибину і торкався м'яча 10-12 разів. Він думав, що грав добре, але це не було добре для команди. Потім я сказав йому: "Михайле, будь ласка, просто залишайся там. Команда буде грати на тебе, а ти просто скористайся своїми перевагами над суперником". Коли Мудрик стоїть перед воротами, то є найкращим у Європі.

З часом Мудрик зрозумів команду, як за неї грати. Це був один із моментів, коли він зрозумів нашу гру та змужнів. Через 6 місяців після мого приходу в Шахтар ми отримали пропозицію продати Мудрика за 22 мільйони євро. Це були Байєр і Брентфорд. Але президент клубу відмовився. Це було під час війни. За 6 місяців пропозиція виросла з 22 мільйонів до 100.

Ми допомогли йому розвиватися. Мудрик заслужив цей перехід у Челсі. Але, як і багатьом футболістам, йому потрібен час, щоб створити власну модель гри з новою командою, зі стабільністю, з тренером, якого не треба часто змінювати. У Челсі завжди змінюють тренера, коли немає результату. Чому ви змінюєте тренера?

Для того, щоб досягти успіху, потрібна стабільність. Мікель Артета в Арсеналі – яскравий приклад цього. У перші 6 місяців справи в нього були не дуже добре, але керівництво клубу проявило терпіння. Тому, Челсі, підтримуйте свого тренера, і побачите, як Мудрик продемонструє свою якість.

Зі мною Мудрик зіграв 6 матчів у Лізі чемпіонів. За межами цього турніру він всі матчі грав так, ніби це ЛЧ. Ви повинні мати імпульс і безперервність, і вони були у нього. Тому я знаю, що в Челсі він зробить усе, що зможе", – цитує Йовічевіча 365scores.com.

Нагадаємо, Йовічевіч очолив Шахтар влітку 2022 року і привів "гірників" до титулу чемпіонів України. Попри це, керівництво клубу вирішило змінити головного тренера, призначивши Патріка ван Леувена. Йовічевіч ж натомість став наставником Аль-Раеда із Саудівської Аравії.

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