Прес-служба Англійської Прем'єр-ліги напередодні старту чергового туру (після паузи на матчі збірних) вирішила ще раз нагадати уболівальникам, як правильно звати їхніх улюбленців.

Маркевич вказав на головну проблему Мудрика в Челсі – легендарний тренер бачить світло в кінці тунелю

Зважаючи на те, що нині у найвищому дивізіоні чемпіонату Англії грає одразу 65 представників різних країн, Асоціація випустила відеоролик, в якому футболісти та тренери чітко виголошують свої імена та прізвища.

До переліку з 35-ти гравців потрапили одразу троє українців. І якщо Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк не мали проблем з вимовою, то Михайло Мудрик промовив своє ім'я на російський лад, назвавши себе "Мікайло".

Окрім футболістів, попросили не перекручувати свої прізвища також наставник Борнмута Андоні Іраола та коуч Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Україну обікрали": Мудрик проти УЄФА, Ребров вище "колгоспу Петракова" і за що підгоріло Циганкову – "хвате нить!"