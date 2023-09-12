Михайло Мудрик явно не в захваті від статусу постійного резервіста в Челсі.

Український легіонер надіслав прозорий сигнал у соцмережах.

Екс-хавбек збірної Англії і Ліверпуля розкритикував Почеттіно через Мудрика – дивний вибір тренера Челсі

Instagram-акаунт Wonderkids спробував захистити Мудрика від хейту фанатів та експертів. Мовляв, вінгеру Челсі потрібно дати серію матчів у старті, щоб він зміг виправдати цінник у 70 млн євро. Натомість Михайло востаннє мав дві поспіль гри з перших хвилин аж в лютому. Українець з цим твердженням явно погоджується і поставив публікації лайк.

Цікаво, як відреагує на такі жести підопічного Маурісіо Почеттіно. Тренер Челсі заявляв, що Мудрику для місця в основі потрібно "повернути впевненість і старанно працювати на тренуваннях". Найближчий матч Челсі – 17 вересня проти Борнмута в рамках АПЛ.

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