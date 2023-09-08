Колишній півзахисник Ліверпуля Данні Мерфі не розуміє, чому Маурісіо Почеттіно не дає повноцінного шансу Михайлу Мудрику.

Новий тренер Челсі тримає українця в запасі і вигадує різноманітні схеми, які не зовсім відповідають найкращим позиціям гравців.

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"Мудрик може принести значно більше користі. Челсі потрібен чистий лівий нападник замість того, щоб пхати туди захисника Бена Чілвела. Дайте Мудрику 5-6 матчів, і ми зможемо побачити", – наводить слова Мерфі Caught Offside.

Нагадаємо, Мудрик у новому сезоні ще жодного разу не виходив зі старту. Вінгер Челсі награв близько 80 хвилин і не відзначався результативними діями.

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