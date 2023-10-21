"Ми починаємо розуміти, який Мудрик чудовий. Він такий чутливий і розумний. Він такий кмітливий. І як важливо давати впевненість у житті і в житті довіряти. Коли люди довіряють, вони можуть бути відкритими і починають проявляти свій талант у футболі.

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У Михайла все дуже добре у відносинах з командою, тренерським складом, медичним персоналом і клубом. Це величезний прогрес. Це не для того, щоб давати йому якісь вправи чи поради про те, як рухатися між лініями чи один проти одного. Це частина його таланту. Але найголовніше, що він може відчувати себе впевнено і щасливо, коли грає у футбол, тому що кожен повинен відчувати зв'язок з грою.

Ми дуже щасливі за Мудрика. Він дуже змінився з того дня, коли ми вперше зустрілися з ним. Через три місяці він не став зовсім іншим гравцем, тому що ми не чарівники, але він став іншою людиною", – цитує Почеттіно The Standard.

Нагадаємо, вже сьогодні, 21 жовтня, Мудрик може відплатити тренеру за добрі слова вдалою грою у лондонсько-українському дербі між Челсі та Арсеналом. Початок зустрічі о 19:30.

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