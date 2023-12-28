Накануне Челси в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги на своем поле одолел Кристал Пэлас (2:1). Счет в поединке на 13-й минуте открыл украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Мудрик оформил четвертый гол за Челси, отличившись в воротах Кристал Пэлас – видео

Наш земляк, однако, не смог завершить встречу, получив травму в середине второго тайма, и был заменен на Армандо Брою на 71-й минуте. Сразу после игры 22-летний вингер коротко прокомментировал досадный эпизод.

"Эпизод с повреждением? Я надеюсь, что ничего серьезного. Завтра будет виднее", – цитирует Михаила Legioners.ua.

Напомним, гол в ворота Кристал Пэлас стал для Михаила уже четвертым в текущем сезоне и третьим в АПЛ. Мудрик стал первым украинцем с сезона 2007/08, который забил 3 гола за Челси в течение одного сезона АПЛ – тогда Андрей Шевченко отметился 5 забитыми мячами.

Челси победил Кристал Пелас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва