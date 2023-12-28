Мудрик прокомментировал свое повреждение в матче с Кристал Пэлас – украинец успел отметиться голом
Украинский легионер Челси Михаил Мудрик не смог завершить игру очередного тура чемпионата Англии, покинув поле из-за травмы.
Накануне Челси в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги на своем поле одолел Кристал Пэлас (2:1). Счет в поединке на 13-й минуте открыл украинский полузащитник Михаил Мудрик.
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Наш земляк, однако, не смог завершить встречу, получив травму в середине второго тайма, и был заменен на Армандо Брою на 71-й минуте. Сразу после игры 22-летний вингер коротко прокомментировал досадный эпизод.
"Эпизод с повреждением? Я надеюсь, что ничего серьезного. Завтра будет виднее", – цитирует Михаила Legioners.ua.
Напомним, гол в ворота Кристал Пэлас стал для Михаила уже четвертым в текущем сезоне и третьим в АПЛ. Мудрик стал первым украинцем с сезона 2007/08, который забил 3 гола за Челси в течение одного сезона АПЛ – тогда Андрей Шевченко отметился 5 забитыми мячами.
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