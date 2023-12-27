Зустріч команд, які перебувають далеко не в найкращій ситуації. Навіть якщо абстрагуватися від одинадцятого місця в таблиці, прямо зараз у Челсі великі проблеми. Три поразки за чотири останні тури й переповнений лазарет. До того ж там ледь не половина стартового складу, а ще ж є дискваліфіковані. Крістал Пелас має схожі проблеми – остання перемога датована ще четвертим листопадом і дуже багато травм (серед них четверо залізно основні).

Мудрик оформив четвертий гол за Челсі, відзначившись у воротах Крістал Пелас – відео

У Маурісіо Почеттіно серед атакувальних гравців особливого вибору не було. Михайло Мудрик прогнозовано вийшов у старті. Також з перших хвилин з'явився Крістофер Нкунку – вперше після переїзду до Англії. Загалом у Челсі вийшов наймолодший склад за весь час виступів у АПЛ – 23 роки та 21 день). Крістал Пелас не злякався молодих суперзірок, розпочавши гру активніше. Колвіллу довелося зривати атаку фолом. Езе з перспективної позиції бив у ближній кут воріт, але не докрутив у площину.

Сьогодні Челсі не потрібно було натякати двічі. Господарі відразу ж перемістили зону активних дій ближче до володінь суперника. На 9-й хвилині можна було відкривати рахунок. Мудрик чудовою розрізною передачею вивів на удар Маатсена. Той спромігся проштовхнути м'яч повз голкіпера, але захисник встиг вибити майже на лінії воріт. Далі вже пасом шукали українця, який не зміг виграти боротьбу в Клайна.

Та все ж забив Михайло. Майже все для гола зробив Гюсто. Француз зі свого флангу протягнув м'яч по діагоналі. І це було максимально правильне рішення. Нкунку не зміг ні пробити, ні віддати хорошу передачу. Зрештою, після відскоку Крістофер покотив на все того ж Гюсто, який вже опинився справа. Той обробив і покотив вздовж лінії воротарського, де Мудрик вдало підставив ногу – 1:0.

Через десять хвилин наш земляк міг оформити дубль. Джексон після вертикальної передачі Кайседо п'ятою скинув під удар Михайлу. Мудрик намагався перекидати голкіпера, але влучив у корпус Хендерсона. Таке треба реалізовувати... Зрештою, не лише десятий номер Челсі страждав марнотратством. Джексон вдруге спробував стати асистентом, цього разу вибравши адресатом Нкунку. Француз не зміг нормально влучити по м'ячу, хоча перебував у чудовій позиції.

Ближче до перерви ще один шанс був у Мудрика. Ситуація була складна – Андерсен був поруч і без проблем накрив удар. Після підбирання Михайло вибрав інший вектор для атаки, тож остаточно все зіпсували вже його партнери. Виявилося, що це була не найбільша проблема господарів наприкінці першого тайму. Річардс брутально відібрав м'яч у Маатсена. Далі Айю вивів на удар Олісе, якого банально ніхто не прикрив. Майкл зумів і прийняти і пробити. Замість комфортної переваги, Челсі пішов відпочивати за нічийного рахунку.

Початок другого тайму цілковито залишився за Крістал Пелас. Гості провели дуже потужну десятихвилинку, кульмінацією якої став потужний удар Езе зі штрафного (поруч зі стійкою) та шансом Матета (все почалося з обрізки Мудрика). Жан-Філіп пробив точно, але голкіперу Челсі вдалося перевести на кутовий.

Згодом Почеттіно зробив подвійну заміну, яка змусила Челсі кардинально перебудуватися. Відразу четверо гравців змінили позиції на полі. Моментального результату це не дало. Крістал Пелас не просто продовжив контролювати ситуацію, а й був єдиною командою, яка намагалася щось створити в атаці. Господарі майже тридцять хвилин не били навіть у бік воріт суперника, в якого за цей період набралося пів десятка спроб.

Остання дія на полі для Мудрика вийшла прикрою. Після зіткнення з суперником Михайло опинився на газоні. Це сталося поруч з боковою лінією, тож українець просто викотився за неї, чекаючи на лікарів та паралельно впустивши у гру Брою. Наш земляк за час, відведений головним тренером, непогано діяв в атаці (гол, ключовий пас, успішний дриблінг) й допомагав обороні (один заблокований удар і дві успішні спроби відібрати м'яч). Але вистачало й негативу (14 втрат і безсилля у боротьбі з фактурними оборонцями).

Уже без Мудрика, перебудувавшись, Челсі кілька разів дійшов до чужих воріт. Два моменти мав Джексон. Спочатку він схибив, а потім забив після чудового закидання Тьягу Сілви. Проблема в тому, що форвард зробив це з офсайду. VAR не дозволив зарахувати це взяття воріт. "Орли" на це відповіли подвійним шансом Олісе – спочатку заблокував Гюсто, а потім Петровіч відбив на кутовий.

Ключовий епізод відбувся на 85 хвилині. Мадуеке підставився під удар Езе. Арбітр дав грати, а Крістал Пелас не зумів реалізувати контратаку, в якій мав на два футболісти більше. У першій же паузі відеоасистенти покликали Майкла Солсбері до монітора. Там сумніві не виникло – пенальті. Бити взявся сам Мадуеке, який впевнено переграв голкіпера. Перший гол Ноні в цьому сезоні АПЛ. Залишалося протрималися компенсований час, з чим господарі впоралися без проблем.

Завдяки цій перемозі Челсі збільшив кількість набраних очок до 25 та піднявся на 10-те місце в турнірній таблиці. Крістал Пелас зазнав 12-ї поспіль поразки в історії протистоянь з цим суперником (серія триває майже десять років). "Орли" поки перебувають над зоною вильоту.