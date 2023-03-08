"Мудрик – талановитий хлопець. Я його знаю з 7 років, це вихованець Металіста. Я приїжджав з бази, щоб просто з ним пограти у футбол. Там були Лунін, Криськів, Судаков, хороша група. Ну і я з ними собі грав. Вже тоді бачив, що це талановиті хлопці.

"Чому Мудрик не потрапляє до стартового складу?": екс-захисник Челсі дивується відсутності українця в останніх поєдинках

Мудрик однозначно принесе користь Челсі. Мав змогу пару років назад з ним розмовляти. Казав йому, що він повинен додати у відборі м'яча, тому що в Англії треба відпрацьовувати в обороні. Не просто бігти назад, а відбирати м'ячі. Думаю, він хлопець не дурний. Зрозуміє, що це йому потрібно", – сказав Маркевич в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Мудрик провів у складі Челсі 6 матчів, результативними діями не відзначався. Останні два поєдинки (в чемпіонаті та Лізі чемпіонів) провів у запасі.

Челсі подолав удачу Борусії Д та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого все вдається