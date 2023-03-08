Челсі взяв реванш у Борусії (2:0) в другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру і перспективи Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Челсі знайшов свою гру та вибив Дортмунд з Ліги чемпіонів, а також чому Михайло Мудрик ризикує надовго засісти в запас.

Челсі розірвав Дортмунд швидкими атаками

У першому матчі Грем Поттер здивував, віддавши м'яч Дортмунду. Хоч все завершилося тоді поразкою, Челсі відіграв дуже непогано. Лондонці організовували атаки на просторі та проскакували оборону суперника. Сьогодні "сині" вийшли на гру з тією ж тактикою. І спрацювала вона ідеально.

Челсі – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Челсі за стартові 10 хвилин організував три супермоменти на контратаках. Швидкий гол здавався обов'язковим, однак Стерлінг не реалізував вихід сам на сам з воротарем, а Феліш і Хаверц не влучили у площину з гострого кута. Челсі легко використовував слабкі сторони наївного Дортмунда.

Господарі просто возили "джмелів". Хаверц і Феліш розігрували класні комбінації в дотик, підключаючи Чілвела. Дортмунд не встигав за переміщеннями партнерів Мудрика. Кай вийшов на ударну позицію, пальнув у стійку, а м'яч дивом оминув ворота. 11:2 за ударами в першому таймі.

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Псував картину тільки Стерлінг. Він програв ще одну дуель Майєру (Хаверц добив від поперечини, однак там був офсайд). Зрештою Рахім коряво забив. Він намагався зіпсувати й цей момент після п'ятки Хаверца та прострілу Чілвела, махнув ногою повз м'яч, але бездарний захист Борусії дав другий шанс.

Заслужена перемога та логічний прохід Челсі у чвертьфінал за підсумком двох матчів.

Дортмунд вичерпав ліміт везіння

Борусія поїхала в Лондон з 10-матчевою переможною серією. "Джмелі" виграли всі поєдинки після ЧС-2022. Результати були компліментарні з огляду на якість футболу команди Едіна Терзіча. Не можна заперечувати, що тренер знайшов оптимальне поєднання футболістів, а Брандт, Джан і Вольф набрали розкішну форму. Але переоцінити значення удачі протягом цього періоду важко.

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Рано чи пізно, ліміт везіння мав вичерпатися. Це сталося сьогодні. Розпочалося все з накопичення травм. Два найкращі гравці першого матчу – Кобель і Адейємі – не грали через проблеми зі здоров'ям, а лідер команди Брандт отримав пошкодження на перших хвилинах нинішньої зустрічі.

Дортмунд грав авантюрно: активний пресинг, висока лінія оборони, сміливі розрізні передачі під час володіння. І погано водночас: пресинг був розбитим, постійні помилки в передачах. До якогось моменту Челсі пробачав, однак розплата догнала Дортмунд. Поттер удосконалив тактику з першого матчу, а Терзіч просто сподівався на фарт.

Graham Potter finally comes out the right side of a fairly even fight.



Same amount of shots ?

Same amount of shots on target ?

+2 in the goals column pic.twitter.com/H5LOOIHmvM — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 7, 2023

На початку другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота Борусії – Чілвел вдарив у руку Вольфу в штрафному майданчику. Хаверц з першої спроби не реалізував 11-метровий (стійка), але суддя дозволив Каю перебити, адже німецькі захисники забігли в карну зону до удару. З другої спроби Хаверц забив.

Відскочити можна було й тепер. Забий Ройс зі штрафного в дебюті зустрічі; не дай арбітр Хаверцу повторний пенальті; попади Беллінгем у порожній кут після хаосу в штрафному Челсі... Все могло трапитися. Однак це поодинокі епізоди. А загалом Челсі значно цілісніше виглядав і значно більше створив. Чого варті тільки офсайди та фейли Стерлінга.

Дуже погані новини для Мудрика

Мудрик слабко провів виїзний матч з Борусією, після чого його ігровий час поступово зменшувався: 70 хвилин, 27, 8... На вихідних Михайло вперше відсидів всю зустріч в запасі. Челсі без нього перервав затяжну невдалу серію (6 матчів без перемог), здолавши Лідс. Грем Поттер перейшов на схему 3-4-3, в яку дійсно важко вписати українця.

Знайшовши робочий варіант, тренер вирішив все зберегти. Мудрик цей вечір знову відсидів на "банці", а групу атаки сформували Хаверц, Стерлінг і Феліш. Саме португалець грав лівого інсайда – єдина позиція, на яку може претендувати у схемі Мудрик. І грав шикарно. Дуже сподобалися його комбінації з Хаверцом на вільному просторі, тонкі передачі та працездатність без м'яча.

Окремо потрібно відзначити взаємодію Феліша та Чілвела на фланзі. Кукурелья також нікого не ігнорував. Жоау зміщувався в центр, залишаючи всю бровку Бену (Михайло любить зберігати ширину). Як наслідок – Чілвел став найкращим на полі. Тривожний сигнал для українця. Мудрик не отримав навіть крихт у ролі джокера. Поттер освіжив атаку Пулішічем.