"Чому Мудрик не потрапляє до стартового складу?": екс-захисник Челсі дивується відсутності українця в останніх поєдинках
Колишній оборонець Челсі Вільям Галлас спробував зрозуміти, чому Михайло Мудрик отримує все менше ігрового часу.
"Чому Мудрик не потрапляє до стартового складу? Можливо, він не готовий, можливо, йому не підходить система клубу, можливо, він хоче грати на іншій позиції – я не знаю. Деякі власники клубів витрачають гроші, просто тому що вони у них є. Вони навіть не знають, чи підійдуть ці гравці команді. Наразі я не знаю, що сталося з Мудриком.
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Те саме стосується Кукурельї. Я нічого не маю проти нього, я його не знаю, але поважаю. Але це стосується навіть не гравців, а Челсі. Якщо ви інвестуєте стільки грошей в одного гравця, він приєднується до одного з найбільших клубів Прем’єр-ліги, то зазвичай він грає за свою збірну. А його немає у збірній Іспанії. Тому, можливо, Челсі занадто великий клуб для нього, можливо, у нього немає такої якості, щоб бути там.
Для мене проблема в клубі, а не в гравцях. Ви повинні купувати гравців, які готові грати за найбільші клуби і які мають якість, щоб грати за найбільші клуби. Вони матимуть здатність впоратися з усім тиском. Челсі купив занадто багато гравців, я не знаю, що вони там роблять, вони не готові", – наводить слова Галласа Goal з посиланням на Genting Casino.
Додамо, що Мудрик пропустив вже другий матч поспіль, потрапивши при цьому до заявки Челсі. Кукурелья ж провів гру з Борусією Д до кінця, отримавши звання найкращого гравця поєдинку.
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