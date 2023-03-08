"Чому Мудрик не потрапляє до стартового складу? Можливо, він не готовий, можливо, йому не підходить система клубу, можливо, він хоче грати на іншій позиції – я не знаю. Деякі власники клубів витрачають гроші, просто тому що вони у них є. Вони навіть не знають, чи підійдуть ці гравці команді. Наразі я не знаю, що сталося з Мудриком.

Челсі – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Те саме стосується Кукурельї. Я нічого не маю проти нього, я його не знаю, але поважаю. Але це стосується навіть не гравців, а Челсі. Якщо ви інвестуєте стільки грошей в одного гравця, він приєднується до одного з найбільших клубів Прем’єр-ліги, то зазвичай він грає за свою збірну. А його немає у збірній Іспанії. Тому, можливо, Челсі занадто великий клуб для нього, можливо, у нього немає такої якості, щоб бути там.

Для мене проблема в клубі, а не в гравцях. Ви повинні купувати гравців, які готові грати за найбільші клуби і які мають якість, щоб грати за найбільші клуби. Вони матимуть здатність впоратися з усім тиском. Челсі купив занадто багато гравців, я не знаю, що вони там роблять, вони не готові", – наводить слова Галласа Goal з посиланням на Genting Casino.

Додамо, що Мудрик пропустив вже другий матч поспіль, потрапивши при цьому до заявки Челсі. Кукурелья ж провів гру з Борусією Д до кінця, отримавши звання найкращого гравця поєдинку.

Челсі подолав удачу Борусії Д та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого все вдається