"Мудрик – талантливый парень. Я его знаю с 7 лет, это воспитанник Металлиста. Я приезжал с базы, чтобы просто с ним поиграть в футбол. Там были Лунин, Крыськив, Судаков, хорошая группа. Ну и я с ними себе играл. Уже тогда видел, что это талантливые ребята.

"Почему Мудрик не попадает в стартовый состав?": экс-защитник Челси удивляется отсутствию украинца в последних матчах

Мудрик однозначно принесет пользу Челси. Имел возможность пару лет назад с ним разговаривать. Говорил ему, что он должен добавить в отборе мяча, потому что в Англии надо отрабатывать в обороне. Не просто бежать назад, а отбирать мячи. Думаю, он парень не глупый. Поймет, что это ему нужно", – сказал Маркевич в интервью FanDay.

Напомним, Мудрик провел в составе Челси 6 матчей, результативными действиями не отличался. Последние два поединка (в чемпионате и Лиге чемпионов) провел в запасе.

Челси пробил удачу Боруссии Д и вышел в 1/4 Лиги чемпионов – ужасные сигналы для Мудрика, без которого сложился пазл