"Його придбали за 62 мільйони фунтів стерлінгів. Угода може зрости до 89 мільйонів фунтів, хоча він навряд чи потрапить у шорт-лист претендентів на "Золотий м'яч".

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Українському футболісту було важко адаптуватися на Туманному Альбіоні. Він виглядає фізично занадто м'яким. Почеттіно у вересні минулого року розповів, що постійно перемагав його у змаганнях на влучання у поперечину після тренувань", – йдеться у статті The Mirror.

Нагадаємо, в останньому матчі проти Фулхема (1:0) українець не потрапив в основу Челсі і просидів всю гру у запасі.

У поточному сезоні Мудрик провів за лондонців 21 матч у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 2 асисти.

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