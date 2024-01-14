Іван Струк продовжує феєрити на Туманному Альбіоні – цього разу він залишив свій автограф у воротах "чайок".

Український півзахисник Сандерленда Іван Струк долучився до перемоги над Брайтоном (3:2) в 1/8 фіналу Кубка ліги Англії.

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Наш земляк відзначився голом за команду U-16 і допоміг "чорним котам" пробитися до чвертьфіналу турніру. Після навісу зі стандарту з правого флангу Іван був першим на м'ячі у штрафному суперника і з розвороту вгатив сферу у сітку.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Струк підписав контракт з Челсі, однак згодом змінив прописку, перебравшись у Сандерленд. Раніше 16-річний українець вже встиг дебютувати за U-18.

До слова, за представника Чемпіоншипу нині виступають ще два українці – Назарій Русин і Тимур Тутєров.

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