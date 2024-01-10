"Футбол 24" аналізує провал Мудрика і Ко у Кубку англійської ліги та згадує про двох екс-динамівців, які не заграли в УПЛ, а нині феєрять в Європі.

Напередодні Челсі сенсаційно поступився нижчоліговому Мідлсбро (0:1) в рамках першого півфіналу Кубка ліги. У британській пресі уже ширяться чутки, що наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно ледь не розніс роздягальню після матчу і кричав на власних гравців. Фанати ж, які прибули із західного Лондона, на трибунах Ріверсайд освистали гравців Челсі.

Український вінгер Михайло Мудрик з'явився на полі у середині другого тайму і нічим особливим не відзначився, пробивши одного разу в руки австралійському кіперу Мілдсбро Тому Гловеру. Про шанси Челсі у матчі-відповіді, Олександр Зінченка, на якого намагались повішати ледь не всіх собак за провальну гру Арсенала, а також двох бомбардирів Динамо, які нині розривають у Європі дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".