"Его приобрели за 62 миллиона фунтов стерлингов. Сделка может вырасти до 89 миллионов фунтов, хотя он вряд ли попадет в шорт-лист претендентов на "Золотой мяч".

Украинский легионер забил Брайтону в Кубке лиги Англии – видео безумного гола с разворота

Украинскому футболисту было трудно адаптироваться на Туманном Альбионе. Он выглядит физически слишком мягким. Почеттино в сентябре прошлого года рассказал, что постоянно побеждал его в соревнованиях на попадание в перекладину после тренировок", – говорится в статье The Mirror.

Напомним, в последнем матче против Фулхэма (1:0) украинец не попал в основу Челси и просидел всю игру в запасе.

В текущем сезоне Мудрик провел за лондонцев 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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