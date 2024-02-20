Український півзахисник Михайло Мудрик продовжує переживати непрості часи в Челсі. До невпевненої гри та шквалу критики від експертів та вболівальників додався глибокий запас, в якому зірковий вінгер перебував останні три матчі "синіх".

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Маурісіо Почеттіно раніше заявив, що українець мусить "відчути біль, аби продовжувати покращуватись". Попри це Михайло не опустив рук, а продовжив важко працювати над своєю формою.

Українець виклав в Instagram фото з тренажерного залу, додавши традиційну для себе мотиваційну тираду: "Немає нічого неможливого для людини, яка старанно працює і ніколи не здається". Свій меседж вінгер доповнив футболкою з написом "Ніколи не здавайся".

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Покращити свою статистику він матиме шанс у неділю, 25 лютого – підопічні Почеттіно зійдуть у фіналі Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

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