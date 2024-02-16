"Мудрик продовжує розвиватися. Іноді молодим хлопцям потрібно відчути біль, аби продовжувати покращуватись. В іншому випадку було б надто легко.

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Дуже важливо, як саме ти справляєшся з такою ситуацією. Це від гравця залежить, чи вийде він на той рівень, на який ми вважаємо, він має вийти. Звісно, це виклик і для тренерського штабу", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Останні два матчі (проти Астон Вілли в Кубку Англії та проти Крістал Пелас в АПЛ українець провів у запасі). Змінити сумну статистику Михайло має шанс вже у суботу, 17 лютого – в рамках 25-го туру чемпіонату Челсі на виїзді зіграє з Манчестер Сіті.

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