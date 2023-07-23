Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал свой первый гол в составе лондонцев.

"Мой гол в ворота Брайтона? Мне понравилось. Когда я пробивал, то ни о чем не думал. Я просто много практиковал это на тренировках. Это пришло с тренировок.

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Мое взаимопонимание с Николя Джексоном? Только представьте, что это был лишь наш первый матч вместе", – приводит слова Мудрика твиттер-аккаунт Absolute Chelsea.

Напомним, Михаил наконец-то отметился дебютным голом в составе Челси, эффектно забив Брайтону. Голевую передачу в этом эпизоде в свой актив записал Николя Джексон.

Мудрик забил эффектный первый гол за Челси в сверхрезультативной игре с Де Дзерби, МЮ дважды обыграл Арсенал

Mykhailo Mudryk on his goal vs Brighton:



"I enjoyed that one. When I shoot, I didn't think about anything. I just practised this stuff in training a lot. This came from training."



[via @premierleague] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) July 23, 2023