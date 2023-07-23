Мудрик отреагировал на дебютный гол за Челси – украинец в восторге от взаимодействия с новичком
Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал свой первый гол в составе лондонцев.
"Мой гол в ворота Брайтона? Мне понравилось. Когда я пробивал, то ни о чем не думал. Я просто много практиковал это на тренировках. Это пришло с тренировок.
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Мое взаимопонимание с Николя Джексоном? Только представьте, что это был лишь наш первый матч вместе", – приводит слова Мудрика твиттер-аккаунт Absolute Chelsea.
Напомним, Михаил наконец-то отметился дебютным голом в составе Челси, эффектно забив Брайтону. Голевую передачу в этом эпизоде в свой актив записал Николя Джексон.
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