Мудрик почув неочікувані слова від гравця, якого хотів "вигнати" з Челсі
Захисник Челсі Марк Кукурелья чекає серйозного впливу від нових гравців.
"Для нас новачки дуже важливі, бо вони створюють багато моментів, вміють вести м'яч. Важко тренуватися проти них, адже це топ-гравці. Гадаю, зараз головне те, що вони грають за Челсі, за нашу команду, і повинні допомогти досягати результатів.
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Хто з новачків стане найбільш цінною зброєю для нас? Можливо, Мудрик. Він такий швидкий, має безліч навичок. Я думаю, що він дуже, дуже хороший гравець. У нього є якості, щоб за кілька років стати найкращим гравцем у світі. Йому потрібно вчитися та залишатися щасливим у своєму новому клубі", – наводить слова Кукурельї Goal.
Цікаво, що Мудрик робив тіньові знаки невдоволення іспанцем, який є його напарником за флангом, але постійно ігнорує українця у вигідних позиціях. Михайло "лайкав" докори Марку в соцмережах, а потім "сватав" Миколу Матвієнка на лівий фланг захисту Челсі.
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