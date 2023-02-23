"Для нас новачки дуже важливі, бо вони створюють багато моментів, вміють вести м'яч. Важко тренуватися проти них, адже це топ-гравці. Гадаю, зараз головне те, що вони грають за Челсі, за нашу команду, і повинні допомогти досягати результатів.

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Хто з новачків стане найбільш цінною зброєю для нас? Можливо, Мудрик. Він такий швидкий, має безліч навичок. Я думаю, що він дуже, дуже хороший гравець. У нього є якості, щоб за кілька років стати найкращим гравцем у світі. Йому потрібно вчитися та залишатися щасливим у своєму новому клубі", – наводить слова Кукурельї Goal.

Цікаво, що Мудрик робив тіньові знаки невдоволення іспанцем, який є його напарником за флангом, але постійно ігнорує українця у вигідних позиціях. Михайло "лайкав" докори Марку в соцмережах, а потім "сватав" Миколу Матвієнка на лівий фланг захисту Челсі.

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