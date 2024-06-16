У поєдинку 1-го туру чемпіонату Європи Данія у групі С не втримала перемогу над Данією (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ігровий день у групі С відкривало протистояння між Словенією та Данією. Обидва колективи чудово знали один одного, адже боролись за потрапляння на Євро-2024 в одній групі і фінішували з однаковою кількістю очок – по 22, впевнено обійшовши Фінляндію, Казахстан, Північну Ірландію та Сан-Маріно.

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Тепер прийшов час визначити, хто з них сильніший вже безпосередньо на континентальній першості.

Команди розпочали дуже обережно, практично не загострюючи. Лише на 5-й хвилині виник перший напівмомент: Еріксен зробив закидання на партнера у воротарський словенців, але той не чекав на такий подарунок, а арбітр свиснув офсайд. Данці більше володіли м'ячем, а суперник терпів і намагався пристосуватися.

До десятої хвилини підопічні Матяжа Кека змогли відсунути гру від своїх воріт, але про перехід на половину поля Данії навіть не думали. Нудна тактична боротьба...

Нарешті Словенії вдалось зачепитись за м'яч, Шешко отримав передачу і вирішив пробити з далеко відстані – впритирку зі стійкою. У відповідь Данія забила: вкидання з-за бокової, Вінд п'ятою відкинув на Еріксена і той з району одинадцятиметрової позначки прошив Облака. Цікаво, що півзахисник Манчестер Юнайтед забив за Данію через 1100 днів після того страшного моменту на Євро-2020.

Словенці полетіли відігруватись, притисли данців до своїх воріт, створили кутовий, двічі небезпечно стріляли, але неточно. В середині тайму Шпорар після закидання на правий фланг зумів прорватись до воріт Шмейхеля і пробити з гострого кута, однак арбітр зафіксував положення поза грою. "Хрестоносці" відповіли кутовим від Еріксена – незручна траєкторія, серія рикошетів і сфера ледь не влетіла у ворота Облака.

Далі знову було нудно: кволі гойдалки з напівмоментами, де данці уповали на геній і передачі Еріксена, а словенці закидали вперед, сподіваючись на фарт і швидкість своїх форвардів. Місцями все дуже нагадувало рідненьку УПЛ...

На 43-й хвилині Крістіан міг оформити дубль, але з меж воротарського безталанно замкнув ідеальний пас від Вінда.

По перерві малюнок гри не змінився: Данія тотально контролювала м'яч, а суперник намагався за нього час від часу зачепитись. На 52-й хвилині Еріксен виконав навіс зі стандарту у штрафний і Бійол лише на мить випередив суперників, переправивши м'яч на кутовий.

В середині тайму Хьойлунд замикав простріл з лівого флангу і влучив у груди Облаку, який тривалий час приходив до тями. У відповідь Шпорар навісив на Гнєзда-Черіна і той у стрибку головою пробив повз праву стійку. На останні 25 хвилин Кек випустив екс-вінгера Динамо Беньяміна Вербіча – вже третього гравця Панатінаїкоса у цьому матчі.

Данці продовжили набивати статистику: 68% володіння м'ячем проти 32%, 12 ударів проти 5, 8 кутових проти 3, 594 передачі проти 255, але забити ще раз ніяк не вдавалось. Шпорар мав 100% момент після навісу у штрафний, але з метра примудрився не влучити у ворота. Згодом Шешко з далекої відстані влучив у праву стійку. Пахло голом і він стався! На 77-й хвилині після навісу з кутового м'яч вилетів у поле, Янжа потужно пробив, м'яч зачепив Юльмена і влетів у стійку – 1:1.

За трохи Вестергор головою пробивав під поперечину – Облак врятував. Миттєва відповідь від Шпорара з гострого кута і вже Шмейхель переправив на кутовий. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю – першою на цьому Євро.

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