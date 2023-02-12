Матч 23-го туру АПЛ Вест Хем – Челсі вийшов доволі непоганим для Михайла Мудрика. Втім, його зв'язка з Марком Кукурельєю на лівому фланзі "синіх" змусила замислитись деяких фанатів Челсі.

Михайло Мудрик після вражаючого дебюту на Енфілді проти Ліверпуля уже другий матч поспіль виходить у старті "синіх". Але як і в попередньому лондонському дербі, в поєдинку 23-го туру проти Вест Хема українському вінгеру не вдалося вразити своєю грою.

Мудрик вподобав наїзд на партнера з Челсі, але дав задню – вчинок українця розкритикував іспанський ЗМІ

Фанати Челсі та британські таблоїди усіх собак повішали на іспанського захисника Марка Кукурелью, який наче показово не помічав Мудрика. Про це та інші нюанси виступу українця в черговому поєдинку АПЛ дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".