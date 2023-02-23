Окремі старожили лондонців вважають, що не всі новачки відповідають рівню клубу, інформує The Athletic.

Легенда Арсенала оголосив вирок Мудрику і Ко: "Челсі придбав вантажівку індивідуальностей, але нікого для команди"

За останні 2 вікна склад Челсі поповнили 16 футболістів на суму понад 600 мільйонів фунтів. Зараз у списку першої команди на офіційному сайті 31 гравець, і далеко не всі задоволені своїм становищем. Типовий приклад – Обамеянг, який принизливо випав із заявки на ЛЧ і місяць не виходить на поле. Натомість молодий зимовий новачок Давід Фофана регулярно отримує шанси від Поттера. Енцо Фернандес, Михайло Мудрик і Бенуа Бадіашиль також не можуть скаржитися на відсутність ігрової практики.

Наразі Челсі йде десятим у таблиці АПЛ та ризикує вилетіти з 1/8 фіналу ЛЧ від Борусії Д (поразка 0:1 у гостьовому матчі). У лондонському клубі співчувають Грему Поттеру, який прийшов посеред сезону і намагається вгодити величезному набору амбітних гравців.

Мудрик сидів у запасі Челсі не просто так – рішення Поттера вразило керівництво Челсі