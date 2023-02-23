Мудрик услышал неожиданные слова от игрока, которого хотел "выгнать" из Челси
Защитник Челси Марк Кукурелья ожидает серьезного влияния от новых игроков.
"Для нас новички очень важны, потому что они создают много моментов, умеют вести мяч. Трудно тренироваться против них, ведь это топ-игроки. Думаю, сейчас главное, что они играют за Челси, за нашу команду, и должны помочь достигать результатов.
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Кто из новичков станет самым ценным оружием для нас? Может быть, Мудрик. Он такой быстрый, имеет множество навыков. Я думаю, что он очень хороший игрок. У него есть качества, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком в мире. Ему нужно учиться и оставаться счастливым в своем новом клубе", – приводит слова Кукурельи Goal.
Интересно, что Мудрик делал теневые знаки недовольства испанцем, который является его напарником по флангу, но постоянно игнорирует украинца в выгодных позициях. Михаил "лайкал" упреки Марку в соцсетях, а затем "сватал" Николая Матвиенко на левый фланг защиты Челси.
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