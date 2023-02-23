"Для нас новички очень важны, потому что они создают много моментов, умеют вести мяч. Трудно тренироваться против них, ведь это топ-игроки. Думаю, сейчас главное, что они играют за Челси, за нашу команду, и должны помочь достигать результатов.

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Кто из новичков станет самым ценным оружием для нас? Может быть, Мудрик. Он такой быстрый, имеет множество навыков. Я думаю, что он очень хороший игрок. У него есть качества, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком в мире. Ему нужно учиться и оставаться счастливым в своем новом клубе", – приводит слова Кукурельи Goal.

Интересно, что Мудрик делал теневые знаки недовольства испанцем, который является его напарником по флангу, но постоянно игнорирует украинца в выгодных позициях. Михаил "лайкал" упреки Марку в соцсетях, а затем "сватал" Николая Матвиенко на левый фланг защиты Челси.

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