Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик найближчим часом може розпочати співпрацю з іншим агентством.

Інтереси Мудрика протягом тривалого часу представляли компанія ALIK FOOTBALL MANAGEMENT і агент Олексій Альохін, яких пов’язують із Євгеном Красніковим. Втім, вже скоро все може змінитись, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що сторони близькі до завершення співпраці. Михайло вже має чимало пропозицій, зокрема і від агентства ProStar, якою володіє Вадим Шаблій.

Цікаво, що не так давно зірка Шахтаря Георгій Судаков припинив співпрацю з ALIK FOOTBALL MANAGEMENT та став клієнтом ProStar.

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