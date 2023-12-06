Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик в ближайшее время может начать сотрудничество с другим агентством.

Интересы Мудрика в течение длительного времени представляли компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым. Впрочем, уже скоро все может измениться, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что стороны близки к завершению сотрудничества. Михаил уже имеет немало предложений, в том числе и от агентства ProStar, которым владеет Вадим Шаблий.

Интересно, что не так давно звезда Шахтера Георгий Судаков прекратил сотрудничество с ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и стал клиентом ProStar.

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