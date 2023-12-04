Челсі переграв Брайтон, а Михайло Мудрик засмутив Роберто Де Дзербі. Ми зібрали реакцію англійської преси на гру українця.

Кожна поява Мудрика на полі породжує суперечки. Через високу ціну трансферу в Челсі він ніяк не може залишитися поза увагою – вінгера або палко хвалять, або грубо критикують. Після матчу з Брайтоном все сплелося воєдино.

Мудрик заробив пенальті на екс-зірці Ліверпуля і шокував Де Дзербі – Челсі перестріляв Брайтон у меншості

Михайло заробив пенальті, з якого Челсі забив переможний гол. Але в багатьох епізодах українець приймав неоптимальні рішення та поров атаки команди. Мимоволі згадувалися слова Лемпарда, озвучені Реднаппом.

Мудрик постійно брав ініціативу на себе, обираючи один з двох варіантів: прискорення по флангу чи зміщення в центр на дриблінгу. Більшість епізодів завершувалися втратами, однак був один гострий простріл і один яскравий прохід, який багатьом нагадав Азара.

Still thinking about this Hazard-esque flick turn from Mudryk pic.twitter.com/qS0r5VmnH9 — Oluwaseun V2 (@MobyChe) December 3, 2023

Англійська преса розривається між позитивом і негативом у грі Мудрика, але результативна дія забезпечила хороші оцінки. Авторитетний Sky Sports і популярний Daily Mail виставили українцю по 7 балів.

Стільки ж дає Goal.com з коментарем: "Руйнівна швидкість Мудрика змусила Мілнера сфолити на пенальті. Не все склалось ідеально, але помітні були причини, чому Челсі витратив на нього такі гроші".

"Створював багато головного болю для захисників Брайтона, коли отримував простір для ривків", – пише 90min (оцінка – 7). "22-річний вінгер розпочав невиразно, однак нагадав про себе дальнім ударом. Зрештою заробив пенальті після чергового прискорення", – теж 7 балів від Evening Standard.

"Мудрик був не дуже помітним. У першому таймі виконав рейд з солідним ударом, але ніяк не міг влитися в гру. У другому заробив пенальті", – Football.London все ж виділився нижчою оцінкою (6).

Фанатські портали зазвичай радикальніші та точніші у своїх балах. "Шикарно пробив з 25 ярдів – не вистачило точності. Поступово набирає впевненості", – констатує London World з 7 балами.

"Мудрик трішки розчарував, але зробив великий внесок у перемогу завдяки пенальті. Якщо винести 11-метровий за дужки, це був не день українця, в якого нічого не виходило", – досить різка оцінка (6,5) від The Pride of London.

Популярний профіль Absolute Chelsea навпаки дає вищий бал 7,5 і приємніші слова: "Загалом був у тіні, але моментами засяяв геніальністю. Його швидкість принесла Челсі пенальті. Мудрик довів, що може робити різницю, коли це конче необхідно".

Вболівальники у соцмережах обговорюють, що Мудрик має фантастичні дані та може вийти на топ-рівень з хорошим тренером. Додатковий показник його корисності – Челсі останнім часом не програє, коли Михайло виходить у старті.

– Йому бракує розуміння гри, але він просто створює моменти. Реально може стати клеєм команди.

– Він думає на швидкості 100 миль на годину. Потрібен хороший тренер.

Після матчу українець дуже тепло висловився про підтримку фанів. Прихильники Челсі не пройшли повз. Його слова з захопленням цитують всі спільноти. А дехто просто-таки вимагає збільшити повагу до Мудрика та лояльніше ставитися до процесу його становлення.