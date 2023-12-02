Вінгер Челсі Михайло Мудрик може покинути клуб вже у січневе трансферне вікно.

Челсі розглядає можливість продати Мудрика вже взимку, якщо той не зможе покращити свої виступи за лондонців, повідомляє Express.

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Видання також підготувало список зірок, які можуть замінити Михайла – це Рафаель Леау (Мілан), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Ассане Діао (Бетіс), Антоніо Нуса (Брюгге) та Руні Барджі (Копенгаген).

До слова, Мудрик провів за Челсі 12 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився 2 забитими голами.

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