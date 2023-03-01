Лондонці серйозно цікавляться кандидатурою Роберто Де Дзербі, стверджує Football Insider.

Мудрик почув пояснення Поттера, який вдруге поспіль залишив українця в запасі Челсі

Італієць змінював Поттера і в Брайтоні, зберігши привабливу гру та гідні результати "чайок". Челсі поки висловлює підтримку нинішньому тренеру, але провали у наступних 2 матчах (Лідс та Борусія Д) можуть увірвати терпець Тодда Бьолі. Клуб ризикує вилетіти з 1/8 Ліги чемпіонів і залишитися взагалі без єврокубків на наступний сезон.

Потенційний прихід Де Дзербі мав би потішити Михайла Мудрика. Початок співпраці з Поттером відверто не складається, натомість італієць по-батьківськи опікав вінгера у Шахтарі. Щоправда, Челсі потрібно поспішити, адже на Де Дзербі претендує ще один лондонський гранд. Тоттенхем не впевнений у Антоніо Конте, контракт якого завершується вже влітку.

Мудрик починає бити рекорди в парі з Поттером – нова проблема Михайла, історичний сором Челсі має пояснення