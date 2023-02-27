Український легіонер "синіх" Михайло Мудрик переживає ненайкращі часи у лондонському клубі. Вінгер ніяк не почне відробляти покладені на нього аванси, чим неабияк злить місцевих уболівальників.

У матчі 25-го туру АПЛ Челсі зазнав чергової поразки, поступившись у лондонському дербі Тоттенхему. "Сині" продовжили свою безвиграшну серію до 5 матчів і зависли в середині турнірної таблиці. Український півзахисник Михайло Мудрик вийшов лише на 83-й хвилині і знову не зумів відзначитись якоюсь результативною дією.

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Нинішній наставник Челсі Грем Поттер – наразі найгірший за кількістю перемог за всю історію "синіх". Тож, чи винен українець у своїй неспроможності почати відробляти витрачені на нього 100 мільйонів євро? Що заважає лондонцям нарешті подолати кризу і почати рух турнірною таблицею вгору, дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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