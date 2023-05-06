Провальний сезон змусить керівництво Челсі ретельно переглянути свій склад. У зоні ризику навіть ті гравці, за яких кілька місяців тому віддали великі гроші.

Неадекватно великий склад став однією з головних причин невдач "синіх" у нинішній кампанії. Гравці мало спілкуються, не отримують достатньо уваги від тренерів і просто не встигають сформувати якусь структуру. Влітку точно слід очікувати масових продажів та оренд. Англійське видання Standard зробило прогноз щодо долі молодих гравців, яких придбали у зимове трансферне вікно.

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Ноні Мадуеке, 29 млн фунтів: у Челсі і так був відчутний перебір вінгерів, тому придбання зірочки ПСВ разом за Мудриком виглядало нелогічно. Ноні очікувано отримав обмаль ігрового часу, але непогано проявив себе і навіть забив у недавньому матчі проти Арсенала. Є надії на прогрес і більше практики в наступному сезоні.

Бенуа Бадіашиль, 35 млн: потужний центрбек регулярно грав у Поттера, а от Лемпарду не потрібен. Влітку Челсі хоче повернути схожого за стилем Леві Колвілла з оренди, тому Бадіашилю доведеться показувати себе якнайкраще перед новим тренером.

Керні Чуквуемека, 20 млн, і Давід Фофана, 10 млн: обох підписували на довгострокову перспективу, хоча дали трохи часу за першу команду. Найочевиднішим варіантом будуть оренди для отримання практики на дорослому рівні.

Михайло Мудрик, 62 млн: один з найдорожчих новачків поки ніяк не виправдав аванси. У Мудрика були короткі спалахи, але цього зовсім недостатньо для основи Челсі. Клуб зберігає сильну віру в українця, який повинен відіграти помітну роль у "воскресінні" наступної кампанії.

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