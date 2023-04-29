На Стемфорд Брідж найгірша атмосфера за багато-багато років, повідомляє The Athletic з посиланням на працівника клубу.

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Більшість проблем виникли після масового напливу новачків упродовж двох останніх вікон. Гравці навіть не встигли нормально познайомитися і щодня тренуються у різних поєднаннях. Команда взагалі не проводить час разом за межами поля. Проблем додав відхід Жоржінью, який знає багато мов і часто "склеював" роздягальню.

Влітку склад стане ще ширшим, адже приїдуть щонайменше Нкунку, Гюсто та багато повернень з оренди. Частина нинішніх футболістів вже відкрито показує бажання піти, боячись невизначеності і захмарної конкуренції. Майбутньому тренеру Мудрика доведеться докласти чималих зусиль, щоб усунути ці проблеми і не повторити жалюгідних результатів нинішнього сезону.

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