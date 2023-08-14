Долговременные переговоры между "чайками" и "синими" в конце концов закончились переходом 21-летнего эквадорца. Даже вмешательство Ливерпуля, пытавшегося перебить предложение лондонцев, не помешало Челси дожать Брайтон и уговорить его отпустить одного из лидеров.

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Мойзес Кайседо, как сообщает официальный сайт Челси, подписал соглашение с лондонцами на восемь сезонов – до 2031 года. За своего игрока "чайки" получат 115 миллионов фунтов. Переход эквадорца стал самым дорогим трансфером в АПЛ и британского футболу в целом. Прошлый рекорд также принадлежит Челси, который заплатил за Энцо Фернандеса Бенфике 106,8 миллиона.

Напомним, Кайседо перешел в команду, которую тренирует Роберто Де Дзерби, в 2021 году. Молодому полузащитнику понадобился лишь сезон, чтобы впечатлить топ-клубы своей игрой. За Брайтон он отыграл за Брайтон в 43 матчах во всех турнирах. В его активе один гол и одна результативная передача.

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