Мудрик був одним із варіантів заміни травмованому Кінгслі Коману у Баварії, повідомляє The Athletic.

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Мюнхенці розглядали можливість підписати українця на правах оренди. Проте, чемпіон Німеччини вирішив прискорити прихід Браяна Сарагоси із Гранади (мав приєднатись до Баварії лише наступного літа), заплативши ще кілька мільйонів іспанському клубу.

Додамо, що у Мудрик у цьому сезоні відзначився 4 голами та 1 асистом у 24 матчах за Челсі. Сарагоса у складі Гранади зіграв у 21 поєдинку цього сезону, записавши до свого активу 6 голів та 2 асисти. Браян у жовтні встиг дебютувати за збірну Іспанії.

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