“Недавно исполнился год со дня перехода Михаила в Челси. Каким был этот год для Мудрика? Почему сложилось так, как сложилось?

Мудрик не выделяется на фоне игры Челси. Мудрик сейчас такой же растерянный и нестабильный, как его команда в целом. Я считаю, что Челси – это не команда Мудрика, и не команда для Мудрика. Я говорил об этом раньше, и со временем только убеждаюсь. Миша получил достаточно времени для адаптации. Все, период алиби закончился. Когда-то Арсен Венгер говорил, что футболисту, который пришел в АПЛ из другого чемпионата, нужно дать полгода на адаптацию. Здесь уже год прошел.

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Все делают акцент на Мудрике, но половина команды – это новые футболисты, которым также нужна адаптация. У них тоже она проходит не лучше, чем у Мудрика. Перед матчем с Вулверхэмптоном Почеттино что говорил? "Мудрик – теннисист, не командный". Матч с Вулверхэмптоном – Мудрик на скамейке запасных. 70 минут без этого плохого Мудрика играет Челси против команды такого же плохого уровня. И кто феерит в Челси? К одному Палмеру вопросов минимум, а остальные что? Бегут друг на друга, лбом бьются друг в друга. Но миллиард потратили, а нападающего нормального нет. Броя, Джексон – это цирк просто.

Я считаю этот Челси посредственной командой, где американцы накупили необстрелянных футболистов, по-моему, по принципу игры Football Manager-2023. Что ожидали от Мудрика, что он станет лидером и поведет этих звезд Football Manager за собой?

Но нужно знать характер Миши. Он – не лидерский. Он не будет говорить мотивационные спичи в раздевалке, он не организует после матча команду в паб на пиво или барбекю какое-то. Он другой. Языка он не знает. Мудрик – большой профи по отношению к работе, но интроверт по характеру. И только сейчас кто-то в английских медиа обратил на это внимание.

И Михаил, попав под бешеный шквал критики, сник, замкнулся, закрылся в своей собственной ракушке. Если бы рядом с ним были Терри, Лэмпард, Дрогба – опытные, харизматичные и колоссального авторитета футболисты, то Мудрику было бы легче освоиться в этой команде. Проблема в том, что вокруг – такие же желторотики, которые попали в цунами большого футбола и не знают, что делать.

Знаете, в чем самая большая причина проблем Мудрика? Он попал в клуб, который имеет большие амбиции, но по факту является абсолютной посредственностью на данный момент. Клуб заплатил за него колоссальные деньги, но при этом какой опыт у Мудрика? Полтора года взрослого футбола в лиге, которая на световые годы отстала от турнира, в котором сейчас приходится доказывать, что он стоит этих денег? Он никогда не был в такой ситуации, когда за тебя вывалили кучу бабла и требуют чудес, к которым ты банально не готов, в создании которых тебе никто не помогает.

Подозреваю, выхода из ситуации Мудрик не знает. Когда-то он не сумел закрепиться в Шахтере, пошел по арендам. Были бразильцы, с ним никто не няньчился. Зачем нянчиться, если есть бразильцы, за которых платили деньги? Пришел Де Дзерби, который изменил отношение к Мудрику, а Йовичевич уже сделал из него звездочку украинского футбола. Но звездочка украинского футбола – не тождественное понятие к звезде европейского футбола, или хотя бы звезде АПЛ. Но вокруг этой звездочки была команда, которая поверила в эту звездочку и играла на нее, делала еще более блестящей. В Челси не будет Де Дзерби и нет команды, которая будет относиться к Мудрику так, как это было в Шахтере. Подстраиваться никто не будет. Это надо всем понять. И нам, и ему.

В Байере, куда Мудрик почти перешел летом 2022-го, он бы имел большие шансы стать звездой. В сыгранном Арсенале Артеты Мудрик имел бы гораздо больше шансов проявить себя, чем в этом "синем балагане". Потому что его хотел сам Артета, который звонил, разговаривал. В Челси все решили владельцы-бейсболисты.

Трансфер в Баварию был бы для Мудрика манной небесной. Он мог бы реанимировать европейскую карьеру, потому что Бавария – это топ-клуб. Это зрелая команда, которая борется за чемпионство, доминирует на поле, играет с позиции силы. Там есть футболисты-лидеры, которые могут поддержать, помочь проявить лучшие качества для достижения результата. Так, Бавария хотела Мудрика, чтобы компенсировать потерю Комана. Там скромный выбор футболистов на флангах атаки и Мудрик имел бы хорошие шансы на стабильную игровую практику. Но Челси не отпустил, и они продолжают мучиться своим футболом и мучить болельщиков", – заявил Вацко в эфире авторской программы Вацко on air.

Напомним, в сезоне 2023/24 Михаил Мудрик сыграл за Челси 25 матчей во всех турнирах. Забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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