"Лише деяких новачків команди можна зарахувати до категорії "приголомшливі трансфери". Коул Палмер був дійсно гарним придбанням, але я не впевнений, що крім нього були ще вдалі придбання. Михайло Мудрик ще не почав проявляти себе.

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Кайседо не схожий на гравця вартістю 115 мільйонів фунтів. Енцо Фернандес час від часу виглядає дійсно здорово. Аксель Дісасі виглядає чудово, коли грає поруч із Тьяго Сілвою. Ноні Мадуеке і Карні Чуквуемека не грають", – наводить Sky Sports слова Мерсона.

За три останні трансферні вікна "сині" витратили понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Після 16 турів АПЛ Челсі посідає 12-те місце в турнірній таблиці.

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