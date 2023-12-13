"Усім, мабуть, довелося грати зі швидкими футболістами. Оскільки вони дуже швидкі, їхній мозок працює не так швидко, як їхні ноги. Ось такий Михайло Мудрик.

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Його ноги працюють швидше за його мозок. Він повинен правильно зрозуміти цю частину гри", – цитує екс-захисника The Chelsea Chronicle.

Михайло Мудрик в поточному сезоні зіграв за лондонців у 15 матчах у всіх турнірах. В активі українця два голи та дві результативні передачі.

Нагадаємо, Джейсон Канді у своїй кар'єрі виступав за Челсі, Тоттенхем, Іпсвіч та Портсмут.

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