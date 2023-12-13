Екс-гравець Челсі назвав ключову проблему Мудрика: "Його ноги працюють швидше за мозок"
Колишній захисник Челсі Джейсон Канді поділився враженнями від гри українського вінгера Михайла Мудрика.
"Усім, мабуть, довелося грати зі швидкими футболістами. Оскільки вони дуже швидкі, їхній мозок працює не так швидко, як їхні ноги. Ось такий Михайло Мудрик.
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Його ноги працюють швидше за його мозок. Він повинен правильно зрозуміти цю частину гри", – цитує екс-захисника The Chelsea Chronicle.
Михайло Мудрик в поточному сезоні зіграв за лондонців у 15 матчах у всіх турнірах. В активі українця два голи та дві результативні передачі.
Нагадаємо, Джейсон Канді у своїй кар'єрі виступав за Челсі, Тоттенхем, Іпсвіч та Портсмут.
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