Легендарный в прошлом полузащитник Арсенала, а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал Челси за подбор игроков на нескольких последних трансферных рынках.

"Лишь некоторых новичков команды можно причислить к категории "потрясающие трансферы". Коул Палмер был действительно хорошим приобретением, но я не уверен, что помимо него был приобретен еще кто-нибудь толковый. Михаил Мудрик ещё не начал проявлять себя.

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Кайседо не похож на игрока стоимостью 115 миллионов фунтов. Энцо Фернандес время от времени выглядит действительно здорово. Аксель Дисаси выглядит здорово, когда играет рядом с Тьяго Силвой. Нони Мадуэке и Карни Чуквуэмека не играют", – приводит Sky Sports слова Мерсона.

За три последних трансферных окна "синие" потратили более 1 миллиарда фунтов стерлингов. После 16 туров АПЛ Челси занимает 12-е место в турнирной таблице.

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