Український вінгер вийшов у стартовому складі на матч проти Мідлсбро (6:1). Утім, Михайло Мудрик не зміг дограти зустріч до фінального свистка, оскільки Маурісіо Почеттіно вирішив замінити його на 46 хвилині.

Челсі – Мідлсбро – 6:1 – відео голів та огляд матчу

"Що з Мудриком? Якщо ви дивилися гру, він отримав жовту картку (на 12 хвилині). Він отримав жовту картку, а потім була дія в кінці першого тайму, яка була занадто ризикованою. Михайло ледь знову не порушив правила, а це могло закінчитися другою жовтою. Ми не хотіли з ним ризикувати. У нас проблема з попередженнями з початку сезону. Це був непотрібний ризик, тому ми замінили його", – цитує наставника "синіх" Football.london.

Нагадаємо, що Челсі обіграв Мідлсбро у півфіналі Кубка англійської ліги з рахунком 6:1. Михайло Мудрик результативними діями не відзначився. У фіналі лондонці зіграють проти переможця пари Ліверпуль – Фулхем.

Челсі взяв розгромний реванш у Мідлсбро та вийшов у фінал Кубка ліги – Мудрик не вразив