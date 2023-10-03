Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер прокоментував гру Михайла Мудрика в матчі проти Фулхема, в якому він нарешті забив офіційний дебютний гол за Челсі.

"Гра Мудрика? Це те, що повинні робити гравці світового класу з огляду на ці позиції – ти можеш бути чудовим на фланзі, але ти маєш грати чудово і в центрі.

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Зараз в багатьох командах важливу роль відіграє не забивний форвард, а футболісти, які забезпечують йому ці голи", – наводить слова Каррагера football.london.

Нагадаємо, що Мудрик нарешті відзначився голом у офіційних матчах за Челсі – від українця постраждав Фулхем. Загалом, Челсі переміг з рахунком 2:0.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм