"Это замечательный игрок. Он может стать одним из лучших в мире. У него есть все, что ты хочешь от вингера, от футболиста.

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Тяжело переходить из Украины в Челси. Есть большое давление, которого он, возможно, не чувствовал. Здесь другая культура и вообще все.

В первом тайме матча с Фулхэмом он был невероятным. Я так рад за него, что он забил свой дебютный гол за Челси. Вы могли видеть это во время празднования. Он заслужил это. Каждый видит, какими качествами он обладает, и мы видим это все время на тренировках.

Он такой хороший игрок. Теперь он должен отталкиваться от этого и развиваться. Я не приближаюсь к нему на тренировках, если только не хочу опозориться", – цитирует Колвилла Evening Standard.

Напомним, в июле Леви помог сборной Англии выиграть чемпионат Европы среди юношей до 21 года.

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