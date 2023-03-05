Мудрик може посприяти ліміту на легіонерів в АПЛ – англійці стурбовані шаленими цінами сумнівних іноземців
Виконавчий директор Футбольної асоціації Англії (FA) Марк Буллінгем озвучив план щодо захисту "домашніх" гравців від бездумного напливу легіонерів.
"Дуже важливо, щоб приплив гравців був обмежений. В останні два трансферні вікна у нас з'явилося удвічі більше іноземних гравців, ніж у будь-яке інше вікно раніше. Ви бачили, що після Brexit майже удвічі зменшився ігровий час футболістів до 21 року, які виховувалися в Англії. Для нас є тривожні тенденції – ми втратили близько 28% гравців, які пройшли кваліфікацію в Англії.
Поки без Мудрика, але з Шевченком: 5 найжахливіших трансферів Челсі в історії
Ймовірно, нам слід послабити вимоги для запрошення іноземців в обмін на гарантовані місця для наших вихованців. Це дозволить клубам швидше підписати очевидний світовий талант і не чекати, поки він набере необхідну кількість очок для ліцензії на роботу. Ви підписуєте його, коли він коштує 3 мільйони фунтів, а не чекаєте, поки він досягне 30 мільйонів.
Реальність така, що є лише невелика кількість гравців, які насправді приноситимуть користь командам Прем'єр-ліги. Якщо ж у вас йде війна за майже будь-якого гравця, це завжди підвищуватиме ціну. Енцо Фернандес і Михайло Мудрик могли опинитися в клубах АПЛ ще минулого року і швидше отримати дозвіл на роботу. Зрештою їх придбали лише цього року, ймовірно, у 20 разів дорожче, ніж могли минулого. Ключ у тому, щоб тримати розумний контроль і переконатися, що ви не просто відкриваєте шлюзи", – цитує Буллінгема The Times.
Челсі втримав перемогу над Лідсом, перервавши серію невдач – репетиція перед Лігою чемпіонів пройшла без Мудрика