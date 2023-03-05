"Дуже важливо, щоб приплив гравців був обмежений. В останні два трансферні вікна у нас з'явилося удвічі більше іноземних гравців, ніж у будь-яке інше вікно раніше. Ви бачили, що після Brexit майже удвічі зменшився ігровий час футболістів до 21 року, які виховувалися в Англії. Для нас є тривожні тенденції – ми втратили близько 28% гравців, які пройшли кваліфікацію в Англії.

Поки без Мудрика, але з Шевченком: 5 найжахливіших трансферів Челсі в історії

Ймовірно, нам слід послабити вимоги для запрошення іноземців в обмін на гарантовані місця для наших вихованців. Це дозволить клубам швидше підписати очевидний світовий талант і не чекати, поки він набере необхідну кількість очок для ліцензії на роботу. Ви підписуєте його, коли він коштує 3 мільйони фунтів, а не чекаєте, поки він досягне 30 мільйонів.

Реальність така, що є лише невелика кількість гравців, які насправді приноситимуть користь командам Прем'єр-ліги. Якщо ж у вас йде війна за майже будь-якого гравця, це завжди підвищуватиме ціну. Енцо Фернандес і Михайло Мудрик могли опинитися в клубах АПЛ ще минулого року і швидше отримати дозвіл на роботу. Зрештою їх придбали лише цього року, ймовірно, у 20 разів дорожче, ніж могли минулого. Ключ у тому, щоб тримати розумний контроль і переконатися, що ви не просто відкриваєте шлюзи", – цитує Буллінгема The Times.

Челсі втримав перемогу над Лідсом, перервавши серію невдач – репетиція перед Лігою чемпіонів пройшла без Мудрика