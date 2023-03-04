"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Челсі провів генеральну репетицію перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії, який відбудеться у вівторок, 7 березня.

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Грем Поттер навіть не намагається уникати тиску. "Як тренер ви повинні розуміти, коли результати незадовільні – ваша робота опиняється під загрозою", – говорив фахівець. А ще він намагається захистити своїх гравців, розповідаючи про свою відповідальність за нинішнє становище команди.

Проблем справді вистачає. Лондонці за останні 15 матчів здобули лише 2 перемоги, зазнавши 9 поразок. Поттеру дуже пощастило, що зараз клубом не керує виходець зі злочинної федерації. За попередніх власників у команди вже давно був би новий головний тренер. Тодд Бьолі продовжує вірити в нинішнього, вочевидь, усвідомлюючи і власну відповідальність. Керівництво накупило низку дорогих гравців, які просто не мали часу для інтеграції. Одним із них став Михайло Мудрик, який дуже складно звикає до реалій АПЛ.

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Матч проти Лідса став для українця третім поспіль, який він розпочав на лаві для запасних. Після повернення Стерлінга з лазарету Мудрик значно віддалився від статусу гравця основи. Зрештою, Рахім виправдовує довіру наставника. Саме англієць був головним постачальником гостроти у доволі скупому на події першому таймі.

Господарі Стемфорд Брідж володіли ініціативою й заслуговували на те, щоб піти відпочивати, маючи перевагу в рахунку. Стерлінг двічі міг стати асистентом. Спочатку Хаверц після розрізної передачі англійця не зумів переграти голкіпера. Пізніше Рахім усіх перехитрив, відкотивши назад під удар Фелішу. Жаоу пробив у поперечину. Ще один розкішний шанс втратив Чілвелл, бездарно розпорядившись м'ячем після закидання від Хаверца. Своєю чергою Лідс поводився саме так, як і належить команді із зони вильоту, – зовсім не тривожив Кепу. Жодного удару в площину воріт Челсі за перший тайм.

У другій половині нічого глобально не змінилося. Челсі діяв цікавіше виключно завдяки індивідуальному класу футболістів. Про жодну системність, малюнок гри чи цікаві ідеї не йшлося. Не дивно, що забитий м'яч прийшов зі стандарту. Чілвелл подав із кутового, а Фофана залишився без опіки на лінії воротарського. Ідеальні умови для француза, аби вперше відзначитися в матчі АПЛ. Грандіозний провал захисників Лідса.

Не зумівши розвинути успіх, Грем Поттер почав думати над тим, аби зберегти перевагу. Наставник Челсі почав робити заміни, послаблюючи атакувальний потенціал своєї команди. Звісно, за таких умов про вихід Мудрика тренер навіть не думав. Замість Феліша та Стерлінга з'явилися гравці, здатні перекрити середину поля (Закарія та Галлахер). Зрештою, Михайло так і залишився на лаві для запасних. Це вперше з моменту переходу українця в Челсі він зовсім не отримав ігрової практики.

Завдяки цій перемозі Челсі збільшив кількість набраних очок до 34, але це ніяк не покращило становище команди – все те ж 10-те місце в таблиці АПЛ. Однак лондонці перервали 6-матчеву безвиграшну серію у всіх турнірах та отримали такий необхідний імпульс перед поєдинком проти Борусії.