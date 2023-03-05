"Очень важно, чтобы приток игроков был ограничен. В последние два трансферных окна у нас появилось вдвое больше иностранных игроков, чем в любое другое окно раньше. Вы видели, что после Brexit почти вдвое уменьшилось игровое время футболистов до 21 года, которые воспитывались в Англии. Для нас есть тревожные тенденции – мы потеряли около 28% игроков, прошедших квалификацию в Англии.

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Вероятно, нам следует ослабить требования для приглашения иностранцев в обмен на гарантированные места для наших воспитанников. Это позволит клубам скорее подписать очевидный мировой талант и не ждать, пока он наберет необходимое количество очков для лицензии на работу. Вы подписываете его, когда он стоит 3 миллиона фунтов, а не ждете, пока он достигнет 30 миллионов.

Реальность такова, что есть лишь небольшое количество игроков, которые действительно будут приносить пользу командам Премьер-лиги. Если же у вас идет война почти за любого игрока, это всегда будет повышать цену. Энцо Фернандес и Михаил Мудрик могли оказаться в клубах АПЛ еще в прошлом году и скорее получить разрешение на работу. В итоге их приобрели только в этом году, вероятно, в 20 раз дороже, чем могли в прошлом. Ключ состоит в том, чтобы держать разумный контроль и убедиться, что вы не просто открываете шлюзы", – цитирует Буллингема The Times.

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