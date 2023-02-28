Поки без Мудрика, але з Шевченком: 5 найжахливіших трансферів Челсі в історії
17:07 - Читать на русском
Старт кар'єри Михайла Мудрика в Челсі далекий від ідеального. Українець взяв участь у 6 поєдинках, але поки без результативних дій.
Критикують нашого вінгера чимало фанатів, адже поки що найдорожчий українець себе не виправдовує. Проте висновки робити ще зарано. А от оглянутись у недалеке минуле й виділити справді провальні трансфери можна. Це й зробив Футбол 24. Нове відео – вже на нашому YouTube-каналі.
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