Старт кар'єри Михайла Мудрика в Челсі далекий від ідеального. Українець взяв участь у 6 поєдинках, але поки без результативних дій.

Критикують нашого вінгера чимало фанатів, адже поки що найдорожчий українець себе не виправдовує. Проте висновки робити ще зарано. А от оглянутись у недалеке минуле й виділити справді провальні трансфери можна. Це й зробив Футбол 24. Нове відео – вже на нашому YouTube-каналі.

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