"Що загадав на день народження? Мирне небо. І те, аби всі скоріше повернулися у свої домівки. Про це зараз мріє кожен із нас.

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Складно сказати, що буде далі з Шахтарем. Кожного дня щось змінюється. Наразі команда до 20 травня житиме у Туреччині. А далі, сподіваємось, що будуть якісь новини щодо ситуації у нашій країні, перемоги та відновлення чемпіонату.

Ігри з Шахтарем були не задля відновлення фізичної форми. Вони були виставковими. Якоїсь чіткої цілі на них не ставили. Окрім того, щоб зібрати якомога більше коштів на допомогу Україні.

У збірній України набираємо форму, але завжди треба бажати кращого. У нас поки замало людей для нормального тренувального процесу. Чекаємо на динамівців і наших легіонерів.

Із Зінченком на зв’язку. У них зараз багато важливих ігор. У чемпіонаті всього лиш одне очко різниці з Ліверпулем, тому не можна хибити. Будемо вболівати за нього у півфіналі Ліги чемпіонів. І будемо вболівати за Україну", – цитує Матвієнка ВЗБІРНА.

Нагадаємо, збірна України продовжує збір у Словенії. Наразі у таборі "синьо-жовтих" 11 гравців. Вже у четвер, 5 травня, до національної команди вирушать представники Динамо, які в середу, 4 травня, проведуть заключний поєдинок благодійного турніру проти Базеля.

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