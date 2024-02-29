Михаил Мудрик дал много поводов для оптимизма в матче Кубка Англии против Лидса (3:2).

Украинец впервые за месяц попал в старт Челси. Маурисио Почеттино решил поэкспериментировать с позицией Мудрика, отправив его в "гущу хаоса".

Мудрик забил в Кубке Англии, оправдав эксперимент Почеттино – Челси вырвал тяжелую победу над Лидсом

Михаил отблагодарил мастерским голом. Отдельного внимания стоит эмоциональное празднование с одноклубником и гениальная "слепая" передача. Жеребьевка четвертьфинала подарила Челси вполне проходимого соперника и шанс отомстить за другого украинца. Обо всем этом подробно – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".