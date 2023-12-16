"Я дав дозвіл і думаю, що це добре. Звичайно, після гри з Евертоном люди можуть сказати щось інше. Але, коли у вас молода команда і хлопці, які прибули з різних країн і різних культур, подібні заходи можуть зібрати їх в одному місці і допомогти людям пізнати один одного в іншому середовищі.

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З мого досвіду, це здорово, саме тому я не став їм перешкоджати. Після цього було приємно, тому що ми говорили про вечерю, і вони були щасливі. Це була можливість поспілкуватися з людьми, з якими вони, можливо, спілкуються нечасто", – цитує Почеттіно офіційний сайт "синіх".

Нагадаємо, Челсі програв останні два матчі, поступившись Манчестер Юнайтед та Евертону, і після 16-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ на дванадцятій сходинці, набравши 19 очок.

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