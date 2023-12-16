"Я дал разрешение и думаю, что это хорошо. Конечно, после игры с Эвертоном люди могут сказать что-то другое. Но, когда у вас молодая команда и ребята, которые прибыли из разных стран и разных культур, подобные мероприятия могут собрать их в одном месте и помочь людям узнать друг друга в другой среде.

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По моему опыту, это здорово, именно поэтому я не стал им препятствовать. После этого было приятно, потому что мы говорили об ужине, и они были счастливы. Это была возможность пообщаться с людьми, с которыми они, возможно, общаются нечасто", – цитирует Почеттино официальный сайт "синих".

Напомним, Челси проиграл последние два матча, уступив Манчестер Юнайтед и Эвертону, и после 16-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ на двенадцатой строчке, набрав 19 очков.

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